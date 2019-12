Pecci avverte: "Pulgar non è quello che serve per il centrocampo del Napoli"

L’ex azzurro Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul momento di casa partenopea: “Leggo tanti nomi per il mercato del Napoli a gennaio, quello che posso dire è che Pulgar non è assolutamente adatto a quelle che sono le esigenze del Napoli. Non sempre cambiare risolve le cose, pensiamo a quello che è accaduto con l’arrivo di Manolas. La verità è che il Napoli ha perso molto con l’addio di Albiol, prima di risolvere i problemi con dei nuovi bisogna valutare tutte le soluzioni interne".