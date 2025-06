Altro che pensione, Tommy resta al Napoli! L'annuncio di Starace: "Me l'ha chiesto ADL"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il lavoro di magazziniere è un lavoro oscuro, ma che contribuisce alle vittorie ed ai successi. Mertens? Lo chiamiamo Ciro da un sacco di tempo. E’ un ragazzo d’oro, è un grande come persona. McTominay? Eccezionale, ha capito cosa vuol dire stare a Napoli come l’aveva capito anche Mertens. McTominay ha un cuore grande. Ciro mi ha invitato domani per la cittadinanza onoraria, non posso mancare.

Se resto a Napoli? Il presidente mi ha invitato a restare, infatti resterò al Napoli ancora per diversi anni. Maradona? L’unico che poteva entrare in camera sua ero io. Amava i tifosi, viveva per i tifosi, era una persona che merita un posto speciale nel cuore di tutti i napoletani. Il mondo del calcio mi ha dato popolarità, poi ogni calciatore m’ha insegnato qualcosa”.