Pecci su De Bruyne: "Quando nasci con il dono di saper giocare lo vedi"

Eraldo Pecci, ex centrocampista di Bologna, Torino, Fiorentina e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini:

Che emozione è stata tornare a Viareggio per l'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini?

"Una bella cosa, ti riporta indietro di tanti anni. Sono contento, le strutture sono importanti per lo sport. Ho giocato tre tornei di Viareggio, nel primo sono arrivato in finale. Ai tempi era come un Mondiale, è un bellissimo ricordo. Quando mi chiesero di fare il giuramento, accettai subito.

La Serie A?

"Mi aspettavo il Napoli in testa, ma non posso dare un giudizio completo. Sono diventato vecchio e insofferente, appena vedo due giocatore buttarsi in terra cambio canale. E mi capita spesso di cambiare canale. Tutti si buttano e non si gioca più a calcio".

Ti piace De Bruyne?

"Molto. Quando uno nasce con il dono di saper giocare, lo vedi. È un campione".