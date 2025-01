Pellegrini nel mirino del Napoli, Ranieri: "Spero si riprenda, è un grande centrocampista"

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato di alcuni giocatori come Lorenzo Pellegrini che sta incontrando qualche difficoltà e che è stato accostato anche al Napoli: "È la questione che mi sta più a cuore. Lorenzo è un ragazzo meraviglioso e un professionista esemplare. Ma è un romano atipico, non esterna le emozioni, in questo siamo simili. Resta però uno dei migliori centrocampisti italiani, lui e Lampard mi hanno segnato tanti gol.

Ora deve rimettere il sorriso, ma serve anche l’aiuto dei tifosi. Invece sembra che oramai sia stato condannato, che il pollice per lui sia verso. Se si riprenderà? Non lo so, lo spero..".