Perché ADL si è visto poco a Dimaro? Giuntoli: "Ha molto da fare, non solo per il calcio"

Perché De Laurentiis non ha avuto contatti con la piazza? E' dispiaciuto? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Cristiano Giuntoli che ha così risposto: "E' arrivato pochi giorni fa e lo vedo sempre molto coinvolto in tante situazioni perché è un presidente che vuole vivere tutto di persona, è dietro a tantissime situazioni, oltre al calcio. E' uscito pochissimo dall'albergo perché aveva molto da fare, ma so che è uscito qualche volta".