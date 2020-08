Perché avete scelto il Napoli? La risposta di Osimhen e Rrahmani in conferenza

Nella conferenza stampa di presentazione di Victor Osimhen e Amir Rrahmani è stata posto anche la classica domanda sulla scelta fatta.

Perché avete scelto il Napoli? Rrahmani: "Napoli era interessato già dopo 2-3 mesi dall'inizio del campionato, parlava col mio procuratore, è stata la mia prima scelta e non ho pensato ad altro da quel momento", Osimhen: "Sono sempre stato convinto, Napoli era la miglior scelta per il mio futuro, sono eccitato di questa preziosa opportunità in un club storico".

