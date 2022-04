Perinetti: “Calo del Napoli frutto di poca brillantezza fisica e non lucidità mentale"

"I fatti mi stanno smentendo e questo calo così netto credo sia frutto di poca brillantezza fisica e non lucidità mentale".

A Radio Marte è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente: “Il ritiro non-ritiro è la conseguenza della sconfitta clamorosa di Empoli, non solo inaspettata, ma impensabile. Il ritiro può essere imposto dalla società, ma questo delegittima l’allenatore e probabilmente il secondo tweet del Napoli indica proprio che l’allenatore concorda con la società. Poi, dopo un confronto tra presidente e allenatore, è stato deciso che la squadra poteva allenarsi e sostituire il ritiro con le cene di gruppo che fanno molto più bene. Il ritiro una volta era incontro, condivisione adesso invece, i giocatori vanno in camera e sono occupati con i social e la play station. Sarebbe stato più giusto non prendere decisioni nell'immediato, ma aspettare di passare la notte e confrontarsi. Ho sempre ritenuto il Napoli l'alternativa più pericolosa dell'Inter. I fatti mi stanno smentendo e questo calo così netto credo sia frutto di poca brillantezza fisica e non lucidità mentale".