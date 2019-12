Perugia, Oddo: "Abbiamo fatto una grande partita, ora viene il difficile..."

Massimo Oddo, allenatore del Perugia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo: "Il calcio è questo, non bisogna mai vedere quello che si è fatto. Era una bella vetrina, ci tenevamo a far bene. È normale che quando vai a giocare con queste squadre loro danno spazio a ragazzi che hanno giocato meno. Abbiamo fatto il nostro, abbiamo cambiato un bel po' ma questo fa capire che possiamo contare su tutti. Ovviamente non dobbiamo esaltarci per una vittoria, dobbiamo essere onesti a dire che abbiamo fatto una gran partita ma adesso viene il difficile col Napoli".