Pià: "Se riesci a contenere l'Atalanta, poi puoi farle male in contropiede"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Inacio Pià: “L’Atalanta dal punto di vista fisico è un po in difficoltà perchè sta giocando partite ravvicinate e quindi sicuramente possono pagare e lasciare qualcosa per strada. Secondo me Gattuso metterà in campo una squadra prudente, una squadra che cercherà di ripartire. Per me Gattuso sarà molto attento, metterà in campo una squadra che aspetterà l’Atalanta. Dal momento in cui stai lì e riesci a soffrire, poi hai la possibilità di ripartire con quelli davanti che possono far male perché hanno qualità e velocità, sono imprevedibili. Tutte e due vogliono arrivare a fare la finale e serve un risultato positivo domani. Il Napoli non è fortunatissimo con infortuni e positività al Covid. Il momento non è positivo anzi, ma domani il Napoli dovrà provare a passare il turno per tirarsi fuori”.