Pisa, Leris: "Meret ha fatto una gran parata sul mio tiro. Sull'episodio da rigore..."

vedi letture

Mehdi Leris, esterno del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la sconfitta contro il Napoli: "È stato un anno difficile, oggi ho avuto la possibilità di ripartire. Sono molto felice a livello personale. Avrei voluto vincere il mio duello con Spinazzola ma è andata così, imparerò da questo. La chance che ho avuto contro Meret è passata in un attimo, ha fatto un grande parata, purtroppo da lì è difficile piazzarla. Forse c'era Nzola dietro. Purtroppo è andata così, la prossima volta farò gol".

Sugli episodi in area di rigore del Napoli: "Gli altri episodi non li ho visti, ho visto il mio episodio: io metto la mano giù. Dove devo metterla? Putroppo non posso fare altro. Mi devo rialzare e la metto giù, tocco la palla, la sfioro... l'arbitro ha preso la sua decisione e bisogna rispettarla".