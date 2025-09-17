Pisa, Scuffet: "Vero ciò che si dice, vincere uno Scudetto a Napoli vale come 10 altrove"

Simone Scuffet, portiere del Pisa, ha parlato nel corso del Media Day organizzato in data odierna dalla società toscana in maglia nerazzurra. Queste le parole riprese da SestaPorta.news: "Sono entrato in un gruppo importante, si sta bene qui. Qualcuno già lo conoscevo, qualcun altro no. Con Nicolas avevo già lavorato a Udine, Adrian (Semper, ndr) lo avevo solo affrontato da avversario. La concorrenza fa parte del gioco".

Per lei cosa significa tornare a Napoli? "L'esperienza è stata breve, però mi ha lasciato tanto, con la gioia dello Scudetto. E quando si dice che vincerne uno lì vale come dieci, è vero: la tifoseria dà veramente tanto. Stare tutti i giorni lì insegna sempre qualcosa di nuovo. Penso che sia più bello giocare contro una squadra così importante invece di andare a giocare dove ci sono meno tifosi. Noi cerchiamo il massimo livello e Napoli lo è".