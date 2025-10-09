Pisacane: "Sulla carta squadre più forti, ma il Napoli ha un allenatore che fa la differenza"

L'operatore di mercato Vincenzo Pisacane ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Il campionato italiano si è livellato parecchio. È diventato un torneo più appassionante perché ci sono quattro-cinque squadre che possono provare a vincere il titolo. Sulla carta vedo squadre più forti del Napoli, ma gli azzurri hanno un ottimo allenatore che fa la differenza".

Per la Fiorentina, invece, un inizio complicato.

“A volte si parte male e si finisce bene e viceversa. Il mercato viola è stato importante, basti pensare alla permanenza di Kean. C’è tempo per riprendersi. La squadra è forte. Dove trovare quelle vittorie per rilanciarsi”.