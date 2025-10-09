Pisacane: "Sulla carta squadre più forti, ma il Napoli ha un allenatore che fa la differenza"

di Antonio Noto
di Antonio Noto

L'operatore di mercato Vincenzo Pisacane ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Il campionato italiano si è livellato parecchio. È diventato un torneo più appassionante perché ci sono quattro-cinque squadre che possono provare a vincere il titolo. Sulla carta vedo squadre più forti del Napoli, ma gli azzurri hanno un ottimo allenatore che fa la differenza".

Per la Fiorentina, invece, un inizio complicato.
A volte si parte male e si finisce bene e viceversa. Il mercato viola è stato importante, basti pensare alla permanenza di Kean. C’è tempo per riprendersi. La squadra è forte. Dove trovare quelle vittorie per rilanciarsi”.