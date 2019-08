Pistocchi approva Llorente: "Importante alternativa tattica. A Torino Ancelotti farà una mossa..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: “Llorente è un ottimo professionista, costituisce un'importante alternativa tattica. E’ una decisione che mi stupisce perché non in linea con i parametri del Napoli. Evidentemente si è pensato a rafforzare la rosa perché difficilmente lo spagnolo toglierà il posto a uno dei tre lì davanti.



Orsato? E’ sicuramente un ottimo arbitro con grande esperienza ma è una decisione che non mi convince e credo scontenterà entrambe le squadre. Mi auguro che Orsato torni a essere un arbitro impeccabile.



Juve-Napoli? A Parma nel primo tempo c’è stata una buona Juventus che ha costruito diverse palle goal. Ad agosto è normale avere le gambe ancora pesanti. Il Napoli mi ha stupito negativamente nella prima mezz’ora con la Fiorentina, poi si è messo a posto e ha fatto una signora partita. Mi aspetto un grande match, credo che Ancelotti ci sorprenderà con Fabian esterno sinistro. Mi piacerebbe vedere Insigne e Mertens in attacco".