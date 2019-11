Pistocchi bacchetta il club: "Gestione pessima, la Juve non avrebbe mai fatto uscire questo caos!"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha trattato l'argomento ammutinamento e non solo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La società non è stata brava nel tranquillizzare l'ambiente e i calciatori. Ci sono troppe polemiche attorno al Napoli e questo è un grande errore. I problemi con i giocatori accadono in tutti i club, ma avete mai visto uscire qualcosa di questo tipo dalla Juventus o dal vecchio Milan? Le multe si danno, è giusto farlo, ma nessuno lo sa. E' la gestione che fa la differenza. Mi meraviglio che una persona intelligente come De Laurentiis non capisca la necessità di avere una persona che coordini il rapporto tra il club e la squadra".