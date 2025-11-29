Pistocchi: “Conte scioccato, ma ha avuto risposte col Qarabag. Roma-Napoli? Ecco la favorita”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "Sicuramente è una sfida molto interessante, perché tra due allenatori che hanno le stesse idee di calcio, applicano più o meno gli stessi concetti. Giocano a uomo, giocano con tre dietro, quattro a centrocampo, due dietro alla prima punta. Quindi sono molto curioso di vedere come va a finire, perché o si annullano a vicenda, allora finisce in pareggio, oppure una delle due riesce a prendere il sopravvento. A me è piaciuto molto il Napoli nella partita di coppa, nonostante sia stato molto criticato dall'opinione politico-sportiva della sua città.

Diciamo che Conte in questo momento di emergenza, perché c’è fuori Anguissa, il tuo centro campista che ha fatto meglio, perdi De Bruyne prima, si è costretto a reinventare qualcosa. Passando a questo centrocampo a due, Lobotka-McTominay, è riuscito a sfruttare nello stesso tempo molto bene le due punte esterne, Lang e Neres, soprattutto, che giocando più stretti dentro al campo, sono stati decisivi. Di Conte possiamo discutere tante cose: gli atteggiamenti, molte situazioni che non sono convincenti, ma come allenatore è sicuramente bravo, è sicuramente uno che sa quello che fa. Prepara le squadre per vincere le partite, poi a volte le sue squadre non sono convincenti sul piano del gioco, ma quasi sempre sono squadre risultatista. Cioè è molto difficile battere il Napoli, è molto difficile battere le squadre di Conte.

Credo quello che nessuno ha capito nella valutazione di questo periodo, è che Conte è uscito scioccato dai sei gol presi dal PSV. Lui ha perso certezze e secondo me ha passato un periodo molto complicato, perché quando tu prendi sei gol, ti devi chiedere ma la squadra con me o sono contro di me? Questa squadra mi segue ancora o non mi segue più? La risposta che ha avuto dalla partita col Qarabag è positiva. Il Napoli ha risposto positivamente, la squadra e i giocatori lo seguono. Quindi diciamo che è uscito dal periodo nero e adesso c'è questa partitissima, che da anni è motivo di grande rivalità tra le due tifoserie, sono successe molte cose brutte, a me piacerebbe che queste situazioni trovassero una pacificazione.

Dal punto di vista sportivo sarebbe bello ritrovare un momento di pacificazione, dal punto di vista tecnico sicuramente sarà una partita che si definirà nei particolari. Io ho visto per esempio la Roma a Cremona, nei primi 20 minuti, prima del gol di Soulé, la Cremonese ha avuto tre palle clamorose. Quindi probabilmente è una squadra che è prima in classifica, i punti che ha se li è meritati, ma ha avuto anche un po' di fortuna. Vedo una partita nella quale secondo me Napoli è favorita al 60 contro 40, però saremo a vedere cosa succede sul campo”.