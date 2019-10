Pistocchi: "Le big scariche dopo la Champions, il Napoli non può fare a meno di quei due..."

Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte del momento del campionato: “Napoli in lotta per lo scudetto? Credo che ci sia ancora una squadra nettamente superiore alle altre che è la Juve. Con la Spal gli azzurri hanno sempre faticato, il secondo tempo è stato all’altezza delle qualità di questa squadra. Noto che le big impegnate in Champions hanno tutte pareggiato, il Napoli ha pagato lo stress mentale della sfida di Salisburgo. Si è vista una squadra scarica, forse Ancelotti si aspettava che qualcuno dei non titolarissimi desse qualcosa in più. In questo momento non si può fare a meno di Callejon e Fabian”.