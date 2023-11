Pistocchi: "Mazzarri ha un solo grande nemico e con l'Atalanta è già decisiva"

"Per il Napoli questa partita vale 10, perché gioca contro una rivale tosta, che punta alla Champions"

“Il vero avversario di Mazzarri è il tempo - ha detto a Radio Marte il giornalista Maurizio Pistocchi nel corso di Marte Sport Live – perché non ce n’è e nessuno glielo concederà: il Napoli deve rientrare subito in corsa, avendo sprecato tanto tempo finora. La Società doveva cambiare subito ma ha impattato contro il no di Conte, restio a subentrare in corsa: per un tecnico subentrare non è facile, trovandosi con una squadra che non ha contribuito a costruire. I problemi del Napoli riguardano anche l’atteggiamento mentale, vedi gol subiti in modi rocamboleschi, che non si dovrebbero prendere mai, come quello subito contro l’Union.

Per il Napoli questa partita vale 10, perché gioca contro una rivale tosta, che punta alla Champions. In tal senso è partita decisiva, nonostante Mazzarri sia arrivato da poco. Qualcuno pensa che non si possa dire che lo sia per Mazzarri, ma lo è: se il Napoli prendesse un'imbarcata, immaginate quanto sarebbero forti le polemiche? Io ho fiducia in Mazzarri, buon allenatore che sa fare il suo ruolo. Sono moderatamente ottimista, anche se avrei fatto altre scelte in altri tempi. Mazzarri avrà apportato per ora pochi cambiamenti, avrà lavorato sulla testa dei giocatori, chiedendo concentrazione e di dimenticare ciò che è accaduto finora e ricordando loro che sono i campioni d’Italia. Inoltre, credo abbia lavorato sulla fase difensiva, per la quale i numeri confermano che il Napoli ha subito molti più gol rispetto alla stagione passata.

L’assenza di Mario Rui non è cosa da poco: il portoghese è stato giocatore fondamentale per Spalletti, perché è tecnico, quando attacca dà la possibilità di giocare in ampiezza e ha un buon piede. Olivera non mi pare allo stesso livello attualmente. Ostigard nella sua nazionale ha giocato sul centro-sinistra, mentre col Napoli ha sempre giocato a destra: magari Mazzarri lo farà giocare in quella posizione. Non è stupido: Walter sa che questo Napoli va ritoccato, non cambiato. Le modifiche, in questa squadra devono essere minime. Il Napoli deve ritornare a giocare il suo calcio e migliorato nelle situazioni finora non messe a punto, ma non stravolto”.