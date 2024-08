Pistocchi: "Neres ha qualità, è da Napoli. Lukaku invece ha fatto bene solo con Conte"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi parlando delle scelte per l'attacco in caso di cessione di Osimhen: "Lukaku? Ha fatto bene solo con Conte, l'anno scorso non ha fatto così bene. Ti dà fisicità lì davanti, puoi buttargli la palla addosso, non ha una grande tecnica ma ha potenza. Per il gioco del Napoli consiglio Gyokeres che è fenomenale.

Il Napoli rischia di partire con tante incognite. Neres? E' uno alla Politano, buon giocatore, molto tecnico, lo conosco poco caratterialmente ma tecnicamente è un giocatore molto importante che ha già fatto belle cose. Ma ce ne sono tanti se si cercano giocatori con quelle caratteristiche, anche in Brasile o in Olanda perché lì giocano tutti col 4-3-3, ma Neres comunque è da Napoli, ha qualità".