Pistocchi: "Prendere Diego Costa e James sarebbe un grande salto di qualità"

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le ultime voci di mercato che riguardano il Napoli: “Asse col Real Madrid? Ceballos è molto forte, ma è più adatto per un centrocampo a tre. James Rodriguez è un giocatore di grande qualità, però non so come possa essere inserito nel sistema di gioco del Napoli. Se l’idea è prendere Diego Costa e mettergli James alle spalle, allora sicuramente parliamo di un grande salto di qualità. Crescere significa avere Milik e Mertens come alternative a calciatore come Costa ed appunto James”.