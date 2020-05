Pistocchi: "Scontro legale con le pay tv, ma Sky ha poche speranze..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sport Mediaset: “Mi chiedo se i dirigenti della pay tv SKY siano stati bravi. In Germania ed in Inghilterra, le emittenti hanno ottenuto uno sconto del 15%, qui da parte di SKY si è un po' dormito. Il conto da parte SKY è molto salato perché ha trasmesso solo 188 partite, ne mancano 124. Ovviamente si va verso uno scontro legale, considerando la natura del contratto ed i termini, ci saranno poche speranze per SKY. Giugno, luglio ed agosto, sono mesi in cui le pay tv non hanno nulla da mettere in onda. SKY si ritrova un prodotto molto pesante da mettere in onda, pensiamo a cosa può diventare questo trimestre per la pay tv. Tuttavia in Tribunale può succedere di tutto. Questa vicenda finirà mettendosi d'accordo. SKY accetterà di pagare, faranno delle condizioni diverse sul prossimo contratto".