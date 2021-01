Pistocchi sta con Gattuso: "Mancato qualche risultato, ma mai gioco ed occasioni!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, parlando delle critiche ricevute da Gattuso nelle scorse settimane: "Critiche a Gattuso? Situazione generata dal fatto che il Napoli ha avuto battute d’arresto e un andamento abbastanza discontinuo, non tanto per il gioco ma per il risultato. Il Napoli deve perfezionare dei meccanismi però discutere una squadra che ha sempre creato calcio e occasioni…generalmente quando tiri tanto vinci. Ieri Pippo Inzaghi si stupiva di aver fatto un solo gol dopo 17 tiri. Può succedere. La situazione è determinata anche dal fatto che De Laurentiis si tiene nel cassetto il contratto di Gattuso senza decidersi a firmarlo. Questo ovviamente provoca tanti spifferi.

Gattuso ha credibilità come persona e come tecnico la sta acquisendo, pur dovendo perfezionare certe cose. L’idea di calcio non è così lontana da quella di Sarri. Il Napoli però è discontinuo nei 90′ e si allunga un po’ troppo. Dovrebbe essere più corto e più stretto. Ma se per 10′ la squadra ha problematiche non si può mettere in dubbio l’allenatore. Bisogna avere pazienza. Mi sembra che i risultati per ora siano nelle aspettative”.