Pizzul ricorda Juliano: "E' stato un grande tifoso del Napoli, lascia un grande vuoto"

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scomparsa di Totonno Juliano ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuto personalmente. E’ sempre stato, ovunque sia andato, un grande tifoso del Napoli, anche se passava per un napoletano un po’ atipico e burbero. I rapporti con la società si sono guastati per il modo diretto con cui si dicevano le cose lui e Ferlaino. E’ una scomparsa che ha addolorato tutti in maniera notevole”.