Plastino: "Atalanta candidata allo scudetto. Non è un terzo incomodo"

Il giornalista Michele Plastino ha commentato l'attesa per la gara di domani contro la Lazio ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli, a differenza dell’Inter, non ha la Champions e per questo ha bisogno di un organico meno profondo rispetto ai nerazzurri. L’Atalanta non è un terzo incomodo, è proprio una candidata.

E’ quella che mi piace di più come continuità e come gioco. Ha consapevolezza dei propri mezzi, ha una forza consolidata. Un’altra che gioca abbastanza bene è proprio la Lazio. La serie A di quest’anno sembra un tour de France, dove c’è un gruppetto di testa nel quale per ora è staccato il Napoli. Se poi alla fine arrivi terzo ci rimarresti male, quando invece sarebbe un buon risultato. In ogni caso è un campionato che si deve vivere alla giornata, dato l’equilibrio esistente. Lazio-Napoli di Coppa Italia è una partita aperta e lo è anche con il turn over che avrebbe deciso Conte per la sua squadra”.