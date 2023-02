Plastino: "Raspadori? Non cambia nulla, era mancato anche Osimhen..."

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: "L’assenza di Raspadori non inciderà sulle prestazioni della squadra perché il Napoli ci ha abituato ad una certa costanza. Non dimentichiamo che la squadra azzurra ha fatto a meno di Osimhen. Visti i risultati e visto come stanno andando le cose io dico che Spalletti qualsiasi cosa faccia la fa bene. Per cui criticarlo sul fatto che usa sempre gli stessi giocatori credo sia da psicanalisi. Spalletti è in un momento magico.