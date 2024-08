Platini: "So che il Napoli ha cominciato male, ma lasciamo lavorare Conte"

Michel Platini non parla di scudetto. L'ex calciatore della Juventus, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non parla di obiettivi per i bianconeri di Thiago Motta: "Calma, un bambino vuole vincere sempre, ma un po’ di alternanza fa bene al calcio. Lo so che quattro anni senza scudetto sono tanti, ma anche dopo di me è successo. Poi si torna a vincere. La Juve si è resa conto di non poter rivaleggiare con Real, City, PSG, non ha i mezzi di arabi e altri proprietari, quindi deve creare un grande collettivo. Oggi i ds sono importanti come gli allenatori.

Vlahovic? Il destino dei centravanti è uno, come successe a Trezeguet. Se segni sei un fenomeno, se non segni ti criticano". Venendo alle altre squadra del campionato italiano, Platini si è soffermato su un allenatore che gli piace molto: "Conte. Bravissimo. So che il Napoli ha cominciato male, ma lasciatelo lavorare".