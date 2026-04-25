De Bruyne rinato contro la Cremonese: gol, assist e la reazione di un campione

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Dopo la sostituzione all'intervallo contro la Lazio, Kevin De Bruyne risponde sul campo con una prestazione da fuoriclasse.

Contro la Cremonese Kevin De Bruyne ha dato una risposta concreta e silenziosa a chi lo aveva dato per finito dopo la sostituzione all'intervallo nel match contro la Lazio. In quella occasione Conte lo aveva tolto insieme ad Anguissa in un momento di difficoltà della squadra. Stavolta in campo c'era il vero Kevin: quello dei momenti migliori, capace di illuminare il gioco con sprazzi di calcio di altissimo livello.

De Bruyne gol e assist contro la Cremonese: il belga torna protagonista dopo 181 giorni

Il numero undici azzurro ha confezionato l'assist decisivo per McTominay, poi è andato a prendersi con prepotenza il gol che mancava da 181 giorni, rubando palla con la determinazione di chi ha ancora tanto da dimostrare. Significativa anche la rabbia con se stesso dopo aver mancato il raddoppio: la fame di un campione che non si accontenta mai. Un segnale inequivocabile di quanto De Bruyne avrebbe potuto incidere nel corso della stagione se non fosse stato fermato da un infortunio che lo ha tenuto fuori quattro mesi.

De Bruyne standing ovation al Maradona: il pubblico di Napoli celebra il suo campione

Al momento della sostituzione, il Maradona si è alzato in piedi per tributargli un applauso sentito e meritato. Un gesto che dice tutto sul rapporto tra il pubblico napoletano e il belga: un calciatore che, nonostante i mesi persi per infortunio, ha saputo conquistare l'affetto di una piazza esigente e appassionata. Una storia d'amore breve ma intensa, con ancora qualche capitolo da scrivere.