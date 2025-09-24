Podcast Poggi: “Napoli e Milan spettacolari, stanno alzando il livello della Serie A”

L'ex calciatore Paolo Poggi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Quale gioco ti sta un entusiasmando di più tra quello del Napoli e quello del Milan?

"Uno è più completo e l'altro più entusiasmante. Il gioco del Milan è totalmente nuovo, mentre nel Napoli quasi tutti hanno già lavorato con Conte. Al momento sono entrambe squadre spettacolari e stanno alzando il livello del nostro campionato".

Gasperini invece finora vince di misura. Che giudizio dai sulla Roma e dove può arrivare in Europa League?

"Gasperini dovrà essere bravo ad innescare una sana competizione nella rosa. In questo momento per l'attacco punterei più su Dovbyk che su Ferguson. L'ucraino è un giocatore che ha dimostrato di essere in grado di risolvere le partite. Detto questo in Europa League serve una mentalità totalmente diversa rispetto a quella del campionato. Sono curioso di vedere come impatterà la squadra, da lì potremo capire altre cose. Mi auguro che possa fare molta strada".

Un rapido commento sulle questioni arbitrali?

"Chiederei agli arbitri di essere più autonomi rispetto al VAR, ma non lo toglierei".