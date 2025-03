Politano a Dazn: "Abbiamo corso un po' meno in settimana, ma più lavoro sui concetti"

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida scudetto con l'Inter: "È sempre bello affrontare queste partite, è importante per noi, per la società e per i tifosi".

Come avete lavorato in settimana? "Abbiamo avuto un po' più di relax, lavorando però su tanti concetti soprattutto a livello mentale. In queste ultime partite abbiamo peccato in quello".