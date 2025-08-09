Politano a Sky: "Si sta creando un grande gruppo, è questo il segreto! Su De Bruyne..."

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport a seguito dell'amichevole vinta per 3-2 contro il Girona: "Siamo contenti, vincere fa sempre bene. Abbiamo avuto tanta intensità e abbiamo giocato veramente bene, poi è normale che il Girona ci abbia abbassato: è bravo nel palleggio. Dobbiamo cercare di aumentare sempre di più, questa è stata la nostra forza per avere il tricolore sul petto, per questo anche in un amichevole vogliamo vincere. Così si crea il grande gruppo, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte.

Decide sempre il mister ma ora abbiamo tanti calciatori e possiamo utilizzare tanti moduli differenti, l'importante è avere il giusto atteggiamento sempre. Siamo contenti del gruppo che stiamo creando: Noa, Kevin, Lucca, si sono integrati tutti bene. Adesso vogliamo vincere le prossime amichevoli. Tra i nuovi ce n'è uno che è meraviglioso: De Bruyne è di una dimensione totalmente differente. Kevin è un campione in campo e anche fuori, si è inserito alla grande, quando tocca il pallone fa la differenza, lo vedremo cosi anche in campionato. È un campione e non lo scopriamo di certo oggi. lo mi metto sempre a disposizione, do sempre l'anima e voglio portare a casa grandi risultati".