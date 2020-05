Politano, l'ex allenatore: "Quando si sentirà titolare, il Napoli vedrà il vero Matteo"

Cristian Bucchi, allenatore, ha avuto alle sue dipendenze Matteo Politano al Sassuolo e ha parlato della sua esperienza al Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per idee tecniche di Gattuso Politano è il calciatore giusto. Rino ama l'esterno a piede invertito, che tagliano il campo e gioca nell'uno contro uno. Politano è perfetto, come lo era il Suso del Milan, per le intenzioni di Rino. Un giocatore come lui ha bisogno di continuità. Credo che trovare Callejon davanti non gli abbia permesso di esprimersi con continuità e in sicurezza. Quando si sentirà titolare, Napoli vedrà il vero Politano".