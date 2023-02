Politano, l'ex allenatore: "Vi racconto un aneddoto. Ha il fisico per fare le due fasi"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pasquale Marino, allenatore che ha avuto Politano al Pescara

Politano? Quando ero al Pescara, feci prendere Cutolo che era uno degli attaccanti esterni migliori in B. Politano sapeva delle difficoltà che poteva incontrare nel ritagliarsi uno spazio, ma era convinto di giocare. Nel girone d’andata con me Politano aveva fatto già 7/8 gol. Per lui ho messo fuori Cutolo tante volte. Il carattere di Politano è di uno che non si abbatte mai. È bravo, salta l’uomo ed è un ragazzo che si applica e si sacrifica nella fase di non possesso. Si fa trovare sempre pronto. Politano come Callejon? È maturato, anche fisicamente è forte. Ha il fisico per fare le due fasi nel migliore dei modi. Ritagliarsi spazio nell’attacco del Napoli dimostra quanto detto in precedenza".