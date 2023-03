Politano: "Sarri è venuto a Napoli a fare un gioco che non è il suo"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Già da lunedì prepariamo la gara con l'Atalanta che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere. Abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita. Non meritavamo la sconfitta. La Lazio è venuta a fare un gioco che non è suo. Sarri gioca tanto a pallone, sabato invece si è chiusa ed è stata brava a sfruttare l'occasione avuta. Fa parte del calcio, ma serve sempre il morale alle stelle, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così".