Politano svela: "Insigne e Cannavaro mi dicono da anni di venire a Napoli..."

Matteo Politano è un nuovo calciatore azzurro da questo mese di gennaio, anche se sarebbe potuto arrivare anche qualche anno prima. L'ex Inter, preso in prestito con obbligo di riscatto, ha rivelato un retroscena legato al rapporto con Lorenzo Insigne, già conosciuto in Nazionale, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Un ottimo rapporto. Da tanti anni mi dice vieni qui, vieni qui, vieni qui... Ora ci siamo riusciti. Cannavaro? Sì, me l'ha detto anche lui".