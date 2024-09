Polito: "Ho avuto Caprile e Folorunsho al Bari, posso dire una cosa su di loro"

vedi letture

Ciro Polito, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Caprile? La caratteristica numero uno è che ha una tranquillità assoluta. Ricordo che al suo esordio in B sembrava avesse giocato 300 partite in B, in A è successo uguale. Questa dev’essere la caratteristica più ricercata nei portieri, il ruolo è particolare e ci vuole sicurezza.

Meret e Caprile? Mi dispiace che il Napoli non giochi le coppe perchè Caprile avrebbe avuto più spazio. Ora con l’infortunio di Meret, Elia deve giocarsela con serenità. Lui arrivò dalla Pro Patria, lo andai a prendere e lo portai in una piazza importante come Bari. L’anno scorso non partì bene ad Empoli, ma appena si riprese la titolarità non uscì più. Anche a Napoli il suo impatto è stato molto positivo.

Folorunsho? E’ un ragazzo che viene da una crescita un po’ più esuberante, ma vi assicuro che ha un cuore enorme e ti dà l’anima. Conte sa cosa deve fare, gli ha dato una bastonata post Europeo, ma non gli mancherà modo di gestire al meglio Michael che è un ragazzo straordinario”.