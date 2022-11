Polonia, Bereszyński su Lozano: "Grande individualità, è in ottima forma nelle ultime settimane"

In vista di Polonia-Messico di martedì, il terzino polacco della Sampdoria Bartosz Bereszyński ha parlato in conferenza stampa.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Polonia-Messico di martedì, il terzino polacco della Sampdoria Bartosz Bereszyński ha parlato in conferenza stampa: "Lozano è stato in ottima forma nelle ultime settimane in Serie A. È una grande individualità. Abbiamo guardato le partite del Messico: la squadra ha molte qualità, ma ha dei punti deboli".