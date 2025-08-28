Porrini: "Napoli molto europeo, ma in Champions sarà dura. Buongiorno? E' quell'anno..."

Oggi nel corso della puntata odierna di “Radiogoal” Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato l’ex calciatore della Juventus Sergio Porrini a proposito degli azzurri: “Sta nascendo un Napoli con le idee chiare che va a prendere calciatori utili al progetto e che ha un allenatore bravo a gestirli e farli crescere per dare un grandissimo contributo. Che McTominay fosse un calciatore di questo livello non me l’aspettavo, è determinante secondo me anche a livello europeo e questo mi ha stupito. Buongiorno? Sarà l’anno dove tutti ci aspettiamo possa arrivare a quei livelli alti che ci immaginiamo. Lui è bravo tecnicamente e tatticamente, dovesse rientrare al 100% darebbe ancora qualcosa in più a questo Napoli. Però è vero che quando è stato fuori per infortunio, Conte ha trovato i sostituti giusti e sono arrivati comunque risultati straordinari. Beukema? Sappiamo quanto è più facile vestire la maglia di una squadra dove non hai grande pressione, ma quando vai in una squadra come il Napoli non ti puoi permettere di sbagliare troppe partite. Conte sarà sicuramente bravo a garantire il suo inserimento e se riuscirà a confermare le stagioni passate vorrà dire che il Napoli ha costruito defitivamente una squadra di altissimo livello. All’ombra dei campioni i giovani possono crescere ed imparare tanto, in questo Napoli i campioni ci sono come De Bruyne e questo può aiutare i più giovani. Gli azzurri hanno fatto una campagna acquisti davvero di altissimo livello.

Juventus? Napoli e Inter sono favorite mentre i bianconeri potrebbero sorprendere perché non partono con i favori del pronostico e forse potrebbe riuscire ad ottenere risultati migliori rispetto alle ultime stagioni. Attraverso la valorizzazione dei giovani stanno provando a risalire la china e ritrovare i grandi successi del passato, Tudor mi sembra avere le idee abbastanza chiare ed anche se non li vedo con possibilità di vittoria finale credo che possano dare fastidio a chiunque. Conte per il campionato è bravissimo, spesso riesce a vincere già al primo anno, ed anche in nazionale ha fatto bene facendo un gran lavoro su tanti calciatori. Ora è pronto per poter vincere qualsiasi cosa ma la Champions League è una competizione dove ci sono squadre fortissime che partono favorite essendo abituate a vincere tutto. Il Napoli sta cercando di rinforzarsi per poter competere a quei livelli, ma ovviamente in Europa è molto difficile”.