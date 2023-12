Porzio: “Eventuale sconfitta non cambia niente, il Napoli deve puntare alle prime 4”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pino Porzio, ex pallanuotista e allenatore di pallavolo

"Quella del presidente sull'accontentarsi credo che fosse una provocazione, perché una persona con un'indole vincente non pensa mai di accontentarsi. Quando andavo ad analizzare gli aspetti della stagione individuale e della squadra trovavo sempre tante cose che non andavano e volevo migliorare insieme ai ragazzi e alla società. Il vincente è quello che non si accontenta perché vuole raggiungere la perfezione oltre la vittoria.

De Laurentiis al di là delle uscite qualche volta infelici ha fatto un percorso importante. Ha portato il Napoli con continuità ai vertici del calcio italiano e internazionale. Ma questo discorso del napoletano che si accontenta perché non è vincente secondo me è stato provocatorio. Napoli è una città speciale, abbiamo eccellenze in tutti i campi. Abbiamo gente di grande talento che sa durare nel tempo. Nello sport non è facile per nessuno essere campioni perché gli avversari ti affrontano con uno spirito diverso.

Non è facile vincere, stare al vertice è importante perché aiuta a creare la mentalità vincente. Per esempio per il Real Madrid è importante giocare per vincere. Stare lassù, arrivare secondi, lottare in Champions è un obiettivo primario. Si deve e si può migliorare nel rapporto con il mondo interno del calcio oltre che a dare il giusto peso alle indicazioni del tecnico. Però la cosa fondamentale è rimanere lassù.

Una eventuale sconfitta di stasera non cambierebbe nulla. Dal punto di vista fisico il Napoli è in difficoltà. Il gioco a volte viene espresso in maniera ottimale, ma ci sono dei passaggi a vuoto dove la squadra si scioglie. Un’eventuale sconfitta non cambia niente perché l’obiettivo del Napoli deve essere rientrare tra le prime 4”.