Positivo al Coronavirus, Gabbiadini sui social: "Sto bene, restiamo a casa e tutto si risolverà"

Manolo Gabbiadini, come informato dalla Sampdoria, è stato trovato positivo al virus COVID-19. L'attaccante blucerchiato, ex azzurro, si è rivolto ai tifosi per tranquillizzarli con un messaggio diramato tramite i social: "Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà".

