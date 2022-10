Potter su Koulibaly: "Sono rimasto impressionato, è incredibile ma in Premier le cose sono diverse"

Cresce l'attesa a Londra per la super sfida di domani sera fra Chelsea e Milan valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa a Londra per la super sfida di domani sera fra Chelsea e Milan valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico dei Blues Graham Potter, dalla sala stampa di Stamford Bridge, presenta la sfida coi rossoneri e parla anche di Kepa e Koulibaly.

Il dualismo in porta?

"Kepa si sta divertendo e Mendy sta rientrando, crediamo in entrambi e credo sia un bene per la squadra il fatto che ci fidiamo di entrambi".

Come valuta Koulibaly?

"Sono rimasto impressionato. Tutti dicono che vorrebbero giocare sempre, ma la sua risposta in allenamento è più che positiva. In Premier League le cose sono un po' diverse, è un giocatore incredibile e presto giocherà sicuramente".