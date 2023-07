Pres. Abruzzo: "Napoli veicolo di grande turismo. La nostra è la terra dei Campioni d'Italia"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo: "Tutto pronto per accogliere i Campioni d’Italia. C’è grande attesa, sarà una vera festa per tanti giorni quasi fino a Ferragosto. Alcuni giornali scrivono di un’attesa di 200 milioni di persone complessive per tutto il ritiro. C’è sicuramente il tutto esaurito. Ringraziamo De Laurentiis della permanenza nella nostra Regione, sappiamo che ha avuto offerte più importanti, soprattutto economicamente, ancora una volta ha scelto di stare con noi. Non avevo alcun dubbio sulla mia scelta, noi paghiamo quanto pagano tutte le altre Regioni per avere altre squadre del calibro del Napoli: sono squadre che fanno girare l’economia, portano promozione e abbiamo deciso di investirci. La nostra è la terra dove si allenano i Campioni d’Italia ed è solo un ritorno d’immagine positiva per la nostra Regione. C’è da considerare che hanno anche fatto da apripista per altre società.

Presentazione degli acquisti a Castel di Sangro? Ci contiamo e speriamo di offrire ai tifosi napoletani che verranno, la migliore ospitalità.

Come ho convinto De Laurentiis? Conosceva Castel di Sangro per la presenta di Niko Romito che è un cuoco stellato ed ha un ristorante. Qui a mangiar bene non si sbaglia mai, chiunque verrà troverà pane per i suoi denti.

Polemiche dell’opposizione su ‘soldi buttati’? Hanno provato anche a mandarmi davanti alla Corte, la Procura ha poi chiuso la causa perché dopo un’attenta analisi è stato stabilito che il ritorno è molto superiore a quanto investito.

Io tifoso del Napoli? È dal primo giorno che dico che è la mia seconda squadra, la prima è la Juventus. Speriamo che l'anno prossimo ci portate anche la Champions".