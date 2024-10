Podcast Pres. Assoagenti: "Scudetto? Il Napoli non si può nascondere, ha fatto investimenti importanti"

A intervenire in diretta ai microfoni di Tmw Radio è stato Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti (Aiacs).

Che ne pensa di questo avvio di stagione in Serie A? Napoli da Scudetto?

"Non si può nascondere, hanno fatto investimenti importanti, ha un allenatore che non è per arrivare secondo. Ha investito la società sul mercato, sicuramente con Conte Lukaku troverà la forma giusta. Ho grande stima nel mister, non lascia niente al caso".

Bologna che affronta il Liverpool in Champions. Può fare l'impresa?

"Il calcio è bello perchè si parte da 0-0. Poi si vive di episodi, ha elementi per dire la sua".

Milan, ko contro il Bayer. Ripartire dal secondo tempo?

"E' andato molto vicino al pareggio, ma sono gli episodi che condizionano. Leao? Se gli arrivano i soldi devono venderlo, è un buon giocatore ma non un campione. A 70-75 mln io lo avrei ceduto".

Si va verso una chiusura anticipata del mercato estivo:

"Si stava meglio quando si stava peggio. Oggi è sempre aperto il mercato, la modernità non è sempre il massimo. Sono d'accordo nell'aprire e chiudere tutti insieme il mercato".

Kvaratskhelia, scelta giusta quella di tenerlo?

"Quando una società chiede 70-80 mln e non lo vende, ovvio che poi il giocatore pretenda certe cifre. Oggi in Italia non possiamo pretendere giocatori con 7-8 mln all'anno. Oggi non possiamo permetterceli, io sono per il fatto che chi ha debiti non possa fare mercato".

Ha visto qualche miglioramento sul discorso giovani?

"Ogni tanto qualche apparizione la fanno. Se non puoi spendere, devi far giocare i giovani. E più li fai giocare, più diventano giocatori fatti. Sui giovani non siamo ancora come altri Paesi".