Futuro Conte, Gifuni: "Dovrà fare le sue valutazioni, il Napoli abbasserà monte ingaggi e non solo"

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"Repubblica ha parlato di una sorta di liberazione per alcuni a Castel Volturno riguardo l’addio di Conte, io devo fare delle riflessioni su questa cosa”.

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Vedevo al Var Gervasoni e quello che è venuto nelle ultime ore è solo la punta di un Iceberg, io mi aspetto intercettazioni e che tirano fuori cose più pesanti nelle prossime ore. Poi vedremo. Rispetto a Calciopoli questa dovremmo chiamare Varopoli, ora agli arbitri si è aggiunto il Var che è sottoposto a pressione e si è sdoppiata la irregolarità. Per me è troppo facile denunciare quando sei fuori dal mondo del calcio, la verità è che devo farlo prima. In generale io sono garantista e non credo alla malafede, poi se verrà appurato qualcosa lo appureremo in sede”.

Su Conte e il Napoli: “La società abbasserà monte ingaggi e vuole svecchiare la rosa, cosi Conte dovrà fare le sue valutazioni sul suo futuro. Repubblica ha parlato di una sorta di liberazione per alcuni a Castel Volturno riguardo l’addio di Conte, io devo fare delle riflessioni su questa cosa”.

Sul MVP di Napoli-Cremonese: “Non mi ha convinto l’MVP dato alla Lega a De Bruyne, per me il migliore in campo è stato McTominay e subito dopo Alisson Santos, poi c’è stato McTominay”.