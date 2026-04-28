Auriemma: "Conte ha detto che quello è il ruolo di McTominay... lo dicevamo da settimane!"

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"Ci ha comunicato che quello è il ruolo di McTominay. Grazie assai! Non se ne è accorto nessuno...".

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, il conduttore e giornalista Raffaele Auriemma ha commentato le ultime dichiarazioni sul ruolo di Scott McTominay rilasciate da Antonio Conte nella conferenza post Napoli-Cremonese: "Solo un calciatore ha fatto la differenza, Scott McTominay, che deve giocare nel suo ruolo. Perché il suo ruolo è quello, ha detto Antonio Conte ieri, cioè ma vi rendete conto? Che Conte ieri ha detto: 'Eh ma quello è il suo ruolo'.

Ma lo stiamo dicendo da qualche settimana, te lo ricordiamo, che quello è il suo ruolo! Continuavi a farlo giocare sotto punta, che non beccava una palla. Ma viene in conferenza e ci dice quello è il suo ruolo. Ah ma bravo, complimenti! Bravissimo! Quello è il suo ruolo, ci ha detto Antonio Conte. Ci ha comunicato che quello è il ruolo di McTominay. Grazie assai! Non se ne è accorto nessuno...".