Pres. Crotone: "Si naviga a vista, ma si faccia il possibile per finire i campionati"

Il presidente del Crotone Giovanni Vrenna è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza che vive il nostro paese per via del Covid 19: "Si deve fare il possibile per finire il campionato. Oggi c’è stata una riunione tra i presidenti dei club di Serie B. Si è stabilita la prima data utile per poter tornare a giocare: il 4 aprile, ma non abbiamo alcuna certezza. Si naviga a vista. Dovessero nascere ulteriori problemi abbiamo fissato la data per la chiusura del campionato: il 9 maggio si parte e il 30 giugno si chiude tutto".