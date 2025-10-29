Pres. Lecce: "Non ricordo parate di Falcone. Gol su unico tiro"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato il ko della sua squadra contro il Napoli. Ecco le sue parole riportate da Trnews: "Al di là dei titoli penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante ordinata, equilibrata. Dispiace tantissimo perché praticamente al Napoli abbiamo concesso solo la situazione del gol e non ricordo parate di Falcone. Contro la squadra prima in classifica fai una prestazione così importante, credo che i ragazzi e il pubblico anche, meritassero tutti un risultato di prestigio oggi che non è venuto e il rammarico è tantissimo sinceramente”.

Un calcio di rigore si può sbagliare diceva giustamente. E’ giusta la scelta di far tirare il rigore a Camarda? Era lui il rigorista?

“Lui era tra i designati per battere il rigore. Sono cose che si decidono in settimana. E’ un ragazzo che anche nell’Italia Under 21 è sempre stato molto freddo a dispetto della sua età. Sbagliano giocatori che hanno molti più anni di lui, può accadere anche a lui però è un ragazzo che merita e che ho visto particolarmente dispiaciuto in panchina. Sta a noi rincuorarlo perché è un ragazzo che ha avuto il coraggio e la personalità di presentarsi sul dischetto”.