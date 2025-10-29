Pres. Lecce: "Non ricordo parate di Falcone. Gol su unico tiro"

Oggi alle 10:20
di Fabio Tarantino

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato il ko della sua squadra contro il Napoli. Ecco le sue parole riportate da Trnews: "Al di là dei titoli penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante ordinata, equilibrata. Dispiace tantissimo perché praticamente al Napoli abbiamo concesso solo la situazione del gol e non ricordo parate di Falcone. Contro la squadra prima in classifica fai una prestazione così importante, credo che i ragazzi e il pubblico anche, meritassero tutti un risultato di prestigio oggi che non è venuto e il rammarico è tantissimo sinceramente”.

Un calcio di rigore si può sbagliare diceva giustamente. E’ giusta la scelta di far tirare il rigore a Camarda? Era lui il rigorista?

“Lui era tra i designati per battere il rigore. Sono cose che si decidono in settimana. E’ un ragazzo che anche nell’Italia Under 21 è sempre stato molto freddo a dispetto della sua età. Sbagliano giocatori che hanno molti più anni di lui, può accadere anche a lui però è un ragazzo che merita e che ho visto particolarmente dispiaciuto in panchina. Sta a noi rincuorarlo perché è un ragazzo che ha avuto il coraggio e la personalità di presentarsi sul dischetto”.