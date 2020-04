Pres. Lega Pro: "Tanti club di C rischiano di non iscriversi ai prossimi campionati"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ripartenza dei campionati di calcio: "Gravina ha affermato che si inizierà quando la sanità lo consentirà e che i campionati vanno conclusi. Io credo che c'è una catena di comando, determinata da scienziati, Governo, Coni, FIGC e leghe. Si deve tenere conto però del virus che gira per l'Italia, fin quando non verrà sconfitto si avranno solo previsioni di date. Bisogna mettere in sicurezza la ripresa degli allenamenti e delle partite, dobbiamo tenere in considerazione ciò che diranno gli scienziati e quando morirà in via definitiva il virus.

MANCATA ISCRIZIONE SQUADRE DI C - "Il pericolo è che ci sia una rottura della continuità aziendale. Ogni presidente è imprenditore non solo di un club, ma anche di un'azienda. Se l'imprenditore deve decidere dove immettere le risorse per riprendere, le metterà nell'azienda madre e non nel calcio. Bisogna far si che la barca venga rimessa in galleggiamento, se non ci saranno ammortizzatori sociali e iniezioni di liquidità, il rischio è che tanti club non si possano iscrivere".

DANNO FUTURO - "Il riferimento col Governo è il presidente Gravina. Nelle discussioni col ministro Spadafora non ho nulla da rimproverargli. Il mio ruolo è che nessuna delle società mi deve dire che non ho combattuto per avere i procedimenti di cui abbiamo bisogno. Il vero danno sarà nella prossima stagione"