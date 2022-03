Pres. Lega: "Voluto da ADL? Ho parlato con tutti e mi hanno votato in 11"

Il nuovo presidente di Lega, Lorenzo Casini, ha parlato al Corriere dello Sport in una lunga intervista in cui ha confessato anche alcuni retroscena

Il nuovo presidente di Lega, Lorenzo Casini, ha parlato al Corriere dello Sport in una lunga intervista in cui ha confessato anche alcuni retroscena della sua elezione. Di seguito alcuni stralci: "Io grande tifoso della Juve? Lo ero fino all’11 marzo 2022, adesso tifo per la serie A . Voluto per primo da ADL? Sono stati in tanti a chiedermi una disponibilità. Alla fine la scelta è stata di tutto il gruppo degli undici che mi hanno votato. Li ringrazio di cuore per aver puntato su di me, ma sia prima, sia dopo l’elezione ho parlato con tutti. Non sono il riferimento di un club o di una maggioranza, ma di tutta la Serie A. La Juventus si è astenuta, ma poi mi ha manifestato supporto e in questi giorni ho scambiato punti di vista con loro. L’Inter e il Milan immaginavano un profilo diverso, me lo hanno detto, ma nulla di personale".