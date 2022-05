Primavera, papà Ambrosino: "Dispiaciuto per il mancato esordio in A, spero vada in ritiro con Spalletti"

"Ora che il campionato è finito, voglio dirlo pubblicamente: sono orgogliosissimo di lui, è stato fantastico".

A 'Radio Punto Nuovo', nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mimmo Ambrosino, papà dell'attaccante del Napoli Primavera Giuseppe Ambrosino: "Con lui sono sempre stato molto duro, lo tengo sulla corda e pretendo il massimo. Ora che il campionato è finito, voglio dirlo pubblicamente: sono orgogliosissimo di lui, è stato fantastico. Ha reso felice me e tutta la famiglia, insieme a tutta l'isola. Speriamo che continui così, a breve ci sarà anche la Nazionale. Il futuro? Lui ha un gruppo di procuratori ben informati, sapranno cosa fare e quale sia la scelta migliore per lui. Giuseppe è a disposizione del Napoli, poi la speranza è quella che giochi. Dove poi si vedrà.

Il mancato esordio in Serie A? Sì, ne sono un po' dispiaciuto. In tutta Italia hanno esordito anche dei più giovani, speravo che il Napoli potesse premiarlo così. Pazienza, avrà altre occasioni, ha il futuro dalla sua. Il suo destino è fare gol.

Se sarà in ritiro col Napoli? Staremo a vedere, deciderà la società. Leggo anche del Bari, ma non so cosa ci sia di vero. La mia speranza è che vada in ritiro con Spalletti e si confronti con i più tosti e grandi, anche in amichevole. Poi farà il suo percorso e la sua gavetta".