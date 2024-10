Prof. Albarella: “Ci vorrà ancora qualche settimana per vedere il miglior Lukaku”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Lukaku? Conoscendo la storia di come è arrivato a Napoli, immagino che per qualche altra partita possa andare a corrente alternata. Nelle prime esibizioni è stato agevolato anche da aspetti emotivi.

Considerata la sua struttura fisica, ci vorrà ancora qualche giorno per vederlo in condizione. Contro l’Empoli non è stato agevolato nemmeno dalla prestazione dei compagni, visto che lui è il terminale offensivo.

Spesso si confonde la prestazione fisica con la corsa, ma non è così. Ieri tutta la squadra si è espressa sotto ritmo, questo ha inficiato anche la sua partita. Immagino che, trascorsa ancora qualche settimana, il calciatore sarà ai suoi standard e sarà determinante per la finalizzazione del gioco del Napoli”.