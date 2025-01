Prof. Castellacci: "Con Olivera meglio non rischiare. Buongiorno? Ecco quando può rientrare"

Enrico Castellacci, medico sociale, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortunio al polpaccio per Olivera? Il polpaccio è tra le zone più noiose, sia che venga colpito il soleo che il gemello mediale o laterale. Per queste lesioni va fatta un’ottima riabilitazione per non rischiare ricadute, si sta sempre molto attenti prima di mettere in campo un calciatore.

Buongiorno? Il problema è diverso, non si è rotto le vertebre, ma ha avuto una frattura trasversa. Da fratture di questo genere uno se ne esce dopo un mese e mezzo o due mesi. Il calciatore può giocare quando il medico lo visita ed il giocatore non ha dolore, quando il calciatore non ha dolore negli allenamenti e negli esercizi che fa. Quando si riforma il callo osseo e non ha altri problemi può tornare in campo. E’ il calciatore stesso il termometro, decide lui quando rientrare”.